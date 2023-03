Alfredo Cospito | oggi la sentenza sugli arresti domiciliari

(Di venerdì 24 marzo 2023) Udienza in ospedale per. L'anarchico in sciopero della fame da ottobre scorso per protestare contro il 41 bis,comparirà davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano che dovranno decidere sulla richiesta di deferimento della pena aiper motivi di salute. Ma lo farà dal reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo dove è ricoverato. Il nullaosta dei medici per il trasferimento nel carcere di Opera, infatti, non è arrivato. Quindi, saranno il presidente del tribunale, Giovanna Di Rosa, e il giudice Ornella Anedda, insieme a due esperti che completano il collegio giudicante, a doversi recare presso l'ospedale in cui è ricoverato l'anarchico. Il 55enne nel frattempo, secondo quanto riferito al difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dal medico che lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #AlfredoCospito, oggi la sentenza sugli arresti #domiciliari #24marzo - stefaniapuddu73 : RT @JigginoRuss: Oggi 24 marzo iniziative di solidarietà con Alfredo Cospito, in concomitanza con l'udienza al tribunale di sorveglianza, a… - PaggioI : RT @JigginoRuss: Oggi 24 marzo iniziative di solidarietà con Alfredo Cospito, in concomitanza con l'udienza al tribunale di sorveglianza, a… -

Questa mattina si terrà un' udienza per decidere se accettare o meno la richiesta di, l'anarchico detenuto al 41bis , di essere trasferito per problemi di salute a casa della sorella per gli arresti domiciliari. Continuano intanto le manifestazioni in suo sostegno: ...La vicenda giudiziaria dell'anarchicoaggiunge un nuovo passaggio: oggi ben due tribunali di sorveglianza " quello di Milano e quello di Sassari " si esprimeranno contemporaneamente ...Cesare Battisti , all'ergastolo per due omicidi firmati dai Proletari armati per il Comunismo , è detenuto nel carcere di Parma. Non è sottoposto al 41bis come l'anarchico, e nemmeno al regime di Alta sicurezza, eppure chiede condizioni di vita più umane. Stare in galera non è come stare in hotel, ma l'ex terrorista Battisti non lo accetta e così ha ...

