Alfredo Cospito ai giudici | “Disposto a interrompere lo sciopero se liberate i detenuti al 41 bis | anziani e malati”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Idel Tribunale di Sorveglianza di Milano decideranno non prima di lunedì se, l’anarchico che ha intrapreso da mesi lodella fame, potrà andare agli arresti domiciliari. Oggi il 55enne, già condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare e in attesa della definizione del giudizio per l’attentato alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano per la quale è accusato del reato di strage politica – ha detto che sarebbe “a recedere dalloella fame purché il tribunale di Sorveglianza liberasse altriattualmente sottoposti al 41 bis, persone anziane o malate che vogliono soltanto tornare a casa dopo 30 anni di 41 bis”. Una posizione riportata dal legale Flavio Rossi Albertini ...

Alfredo Cospito, la Procura generale nega i domiciliari | L'anarchico ai giudici: "Stop digiuno se liberate altri al 41 bis" TGCOM

