(Di venerdì 24 marzo 2023)si è recentemente sottoposta a un intervento cutaneo dopo che le è stato diagnosticato un carcinoma basocellulare, una forma di cancro alla pelle. È stata lontana dalle scene da quando ha partecipato alla Royal Rumble 2023 contro Bianca Belair. L’ex campionessa femminile di Raw ha recentemente fatto un’apparizione su CinemaBlend. Ha condiviso un importante aggiornamento sulla sua situazione a39 e ha rivelato che sarà presente all’evento.ha lasciato intendere che la sua apparizione potrebbe portare a qualdi più allo Show of Shows. Le sue parole “a Losper. Mi presenterò all’arena. Aporterà tutto questo? Perché, sapete, in WWE non si sa mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Alexa Bliss: 'Sarò a Los Angeles per WrestleMania, vedremo cosa succederà' - gouldingliv : E se a Alexa Bliss voltasse para uma triple threat na Wrestlemania com a Bianca e a Asuka? - TSOWrestling : Alexa Bliss ha partecipato al Talent #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Nuovo piercing per Alexa Bliss (VIDEO) #AlexaBliss #WWE - Tuttowrestling : Alexa Bliss: rivelati i motivi dell'assenza #AlexaBliss #WWE -

AJ Styles Akira Tozawa Alba FyreAliyah André the Giant Angel Garza Angelo Dawkins Apollo Crews Asuka Austin Theory Axiom Batista Bayley Becky Lynch Beth Phoenix Bianca Belair Big Boss ...Qui sotto potete leggere la lista completa, in ordine alfabetico: AJ Styles Akira Tozawa Alba FyreAliyah André the Giant Angel Garza Angelo Dawkins Apollo Crews Asuka Austin Theory Axiom ...... Men's Royal Rumble Match WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns (c) vs Kevin Owens Women's Royal Rumble Match Raw Women's Champonship: Bianca Belair (c) vsMountain Dew ...

Alexa Bliss: rivelati i motivi dell'assenza Tuttowrestling

Alexa Bliss ormai è lontana dai ring della WWE da gennaio 2023, quando ha affrontato Bianca Belair in un match valevole per il titolo di Raw, perdendo, con la EST che ha proseguito nella sua Road to W ...Alexa Bliss era riuscita a tornare nella scena titolata verso la fine del 2022 ma, dopo aver perso il suo match con Bianca Belair alla Royal Rumble, non si è più vista on screen. In seguito alle sue p ...