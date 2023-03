Alessia Marcuzzi preoccupa i fan non sto bene ho le orecchie fucsia (Di venerdì 24 marzo 2023) La conduttrice Alessia Marcuzzi è molto attiva sui propri canali social: il suo profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower.Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram: posta in continuazione foto o storie per tenere aggiornati i propri follower su ciò che fa e sui suoi progetti di lavoro. La Marcuzzi ama Leggi su people24.myblog (Di venerdì 24 marzo 2023) La conduttriceè molto attiva sui propri canali social: il suo profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower.è molto attiva sul proprio profilo Instagram: posta in continuazione foto o storie per tenere aggiornati i propri follower su ciò che fa e sui suoi progetti di lavoro. Laama

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano07382668 : RT @PDUmorista: Alessia Marcuzzi su Instagram: 'Non sto bene, ho le orecchie fucsia'. È uno degli effetti collaterali del pompini. #Alessia… - ManCas5RN : RT @PDUmorista: Alessia Marcuzzi su Instagram: 'Non sto bene, ho le orecchie fucsia'. È uno degli effetti collaterali del pompini. #Alessia… - blusewillis2 : RT @PDUmorista: Alessia Marcuzzi su Instagram: 'Non sto bene, ho le orecchie fucsia'. È uno degli effetti collaterali del pompini. #Alessia… - PDUmorista : Alessia Marcuzzi su Instagram: 'Non sto bene, ho le orecchie fucsia'. È uno degli effetti collaterali del pompini.… - DonnaGlamour : Alessia Marcuzzi sta male? Le parole che preoccupano i fan -