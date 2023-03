Alessandro Barbero a supporto dei lavoratori di Gkn: “Lo scioperò sarà un evento storico, scommessa decisiva” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Collettivo di Fabbrica Gkn ha lanciato, poche settimane fa, una nuova manifestazione nazionale per sabato 25 marzo a Firenze. L’appello, firmato e rilanciato da centinaia di personalità e decine di associazioni di tutta Italia, denuncia il mancato pagamento degli stipendi da sei mesi – un “licenziamento di fatto”, che ha messo queste lavoratrici e lavoratori nella condizione di non avere né ammortizzatori sociali né stipendio – e chiede l’intervento pubblico perché si arresti la procedura di liquidazione da parte della nuova proprietà, dopo mesi di tavoli disertati. Le attività del collettivo di auto-formazione sono aperte al pubblico, ancorate alle 150 ore di diritto allo studio previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Ccnl Metalmeccanica, dove si sono alternati solidali del territorio e personaggi pubblici come Alessandro ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Collettivo di Fabbrica Gkn ha lanciato, poche settimane fa, una nuova manifestazione nazionale per sabato 25 marzo a Firenze. L’appello, firmato e rilanciato da centinaia di personalità e decine di associazioni di tutta Italia, denuncia il mancato pagamento degli stipendi da sei mesi – un “licenziamento di fatto”, che ha messo queste lavoratrici enella condizione di non avere né ammortizzatori sociali né stipendio – e chiede l’intervento pubblico perché si arresti la procedura di liquidazione da parte della nuova proprietà, dopo mesi di tavoli disertati. Le attività del collettivo di auto-formazione sono aperte al pubblico, ancorate alle 150 ore di diritto allo studio previste dallo Statuto deie dal Ccnl Metalmeccanica, dove si sono alternati solidali del territorio e personaggi pubblici come...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaSalis : RT @lorenzocolav: Alessandro Barbero in sostegno della Gkn ? #25marzo #insorgiamo - MarinoBruschini : RT @lorenzocolav: Alessandro Barbero in sostegno della Gkn ? #25marzo #insorgiamo - aniramiznat : RT @lorenzocolav: Alessandro Barbero in sostegno della Gkn ? #25marzo #insorgiamo - annaBusca : RT @sellerioeditore: Ecco tutte le presentazioni di Alessandro #Barbero: - #Roma a @libricome con @giorgiozanchini - #Torino da @OgrTorino… - FuturaTorino : “Il concetto d'Europa è cambiato nei secoli: non è sempre stato quello che pensiamo oggi”. Per Alessandro Barbero è… -