Aldo Montano indisciplinato | punito a Back to School 2

Back to School sta per tornare con la seconda edizione. A partire dal 5 Aprile 2023, il programma condotto da Federica Panicucci riaprirà i battenti per dare spazio a 30 vip e ai loro 12 maestrini. Sul sito di Mediaset Infinity, è possibile assistere alle prime divertentissime clip. In particolare, è stata davvero esilarante la performance di Aldo Montano che, alle prese con una lezione di matematica, non ha potuto fare a meno di mostrare una condotta poco gradita da Irene e Valerio, i suoi due giovanissimi insegnanti. I bimbi, dopo averlo ripreso più volte, sono stati costretti a correre ai ripari con una punizione ineccepibile: una nota, l'allontanamento dalla classe e la segnalazione alla commissione: "Ha detto una parolaccia". Stando alle premesse, sembra che le imminenti 5 puntate avranno tanto da offrire al pubblico.

