Alberto Tomba – Vincere in salita | tutto quello che c’è da sapere sul documentario

(Di venerdì 24 marzo 2023)in: anticipazioni e streaming del docu-film su Rai 3 Al campione assoluto, genio della discesa e idolo dello sci italiano, Rai Documentari dedica una prima serata con “in”, in onda stasera, venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 3. Per la regia di Tommaso Deboni, co-prodotto da Next14 e Rai Documentari con il contributo di Rai Teche, ilripercorre tappa per tappa, a venticinque anni dal suo ritiro, la vita e la carriera di uno dei campioni dello sci azzurro più conosciuti in Italia e nel mondo. Attraverso un’inedita e inusuale intervista disugli sci, il docu-?lm fa rivivere i momenti ...

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Venerdì 24 Marzo 2023 Benedetta primavera il one - woman show di Loretta Goggi, in onda dalle 21.30 su Rai 1.

"Alberto Tomba – Vincere in salita" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Alberto Tomba è uno sportivo simbolo del mondo dello sci, avendo vinto numerosi titoli nella sua carriera. È ricordato non solo per la sua abilità atletica, ma anche per la sua natura gentile, che ha ...