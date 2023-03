Alberto Tomba cosa fa oggi? (Di venerdì 24 marzo 2023) Dallo sci, al lavoro di divulgazione dei grandi valori dello sport. Alberto Tomba oggi ha abbandonato le piste per diventare a tutti gli effetti un opinionista. E più in generale un promotore degli sport invernali, in TV e non solo. Per capire cosa fa oggi il campione, bisogna allontanarsi dai riflettori. L’azzurro, infatti, in questi anni ha centellinato la sua presenza sui media, dedicandosi prevalentemente a progetti sociali e all’attività di commentatore giornalistico. Dopo il ritiro dall’agonismo, avvenuto nel 1998, Alberto Tomba ha intrapreso la carriera di ambasciatore dello sci italiano, ruolo che svolge ancora adesso. Una missione, la sua, che compie e ha compiuto in diversi modi. Nel 2006, ad esempio, è stato uno dei tedofori dei XX Giochi Olimpici Invernali ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 24 marzo 2023) Dallo sci, al lavoro di divulgazione dei grandi valori dello sport.ha abbandonato le piste per diventare a tutti gli effetti un opinionista. E più in generale un promotore degli sport invernali, in TV e non solo. Per capirefail campione, bisogna allontanarsi dai riflettori. L’azzurro, infatti, in questi anni ha centellinato la sua presenza sui media, dedicandosi prevalentemente a progetti sociali e all’attività di commentatore giornalistico. Dopo il ritiro dall’agonismo, avvenuto nel 1998,ha intrapreso la carriera di ambasciatore dello sci italiano, ruolo che svolge ancora adesso. Una missione, la sua, che compie e ha compiuto in diversi modi. Nel 2006, ad esempio, è stato uno dei tedofori dei XX Giochi Olimpici Invernali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Alberto Tomba cosa fa oggi? - alvise_polo : @carloemme50 Dilemmi sulla programmazione. Stasera c'è anche il documentario su Alberto Tomba su rai3, stessa ora, naturalmente. - flazia26 : RT @FMonderna: @SpaceSerieA Esordio in serie A a Verona con goal dopo uno slalom che Alberto Tomba scansate. È stato un grandissimo giocato… - flazia24 : RT @FMonderna: @SpaceSerieA Esordio in serie A a Verona con goal dopo uno slalom che Alberto Tomba scansate. È stato un grandissimo giocato… - Pollydolce : Alberto Tomba – Vincere in salita stasera su Rai 3: un nuovo docufilm sul campionissimo bolognese -