Alberto e Charlène di Monaco | «Separazione? Voci maligne e infondate»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Da Palazzo smentiscono formalmente gli (ennesimi) rumors su una presunta crisi di coppia: i due, apparsi insieme la scorsa settimana a teatro in occasione del compleanno del principe, in estate festeggeranno 12 anni di matrimonio

... " never complain, never explain " (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni), il Palazzo dei Principi di Monaco ha smentito una notizia secondo la quale il Principee la Principessasi ...La moglie disarebbe una presenza non gradita e lei stessa, tra l'altro, rifiuta di partecipare a questi eventi se può. Charlotte di Monaco è incinta, "ma mamma Carolina...". Gelo a Corte: ...... Grace Kelly, nel 1982 ha ricoperto di fatto il ruolo vacante di 'first lady del Principato', ruolo che poi è andato necessariamente a Charlene nel 2011 quando si è sposata con. Il passaggio ...