«Al via la mobilitazione unitaria» dei sindacati contro il governo (Di venerdì 24 marzo 2023) «Al via la mobilitazione e sarà unitaria». È quello che hanno deciso i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, al termine di un confronto durato più di due ore nella sede della Cgil per fare il punto su come strutturare la protesta contro il governo dopo la rottura sulla delega fiscale, comunicata solo due giorni prima di essere approvata in Consiglio dei ministri. La parola sciopero, pronunciata da Landini al congresso di Rimini che l'ha riconfermato alla segreteria, non viene evocata nelle comunicazioni al termine del confronto. I tre segretari generali ne hanno discusso, decidendo di procedere per gradi con incontri, mobilitazioni, manifestazioni sul territorio, coinvolgendo tutte le categorie. L'obiettivo è non banalizzare uno strumento politicamente molto delicato, come ...

