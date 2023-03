Al Masters 1000 di Montecarlo il ritorno di Rafael Nadal (Di venerdì 24 marzo 2023) Rafael Nadal riparte dal Masters 1000 di Montecarlo, torneo vinto qualcosa come undici volte – otto consecutive – dal maiorchino. Per la grande apertura sulla terra rossa nel torneo non mandatory del Principato, lo spagnolo rientrerà in campo dopo oltre due mesi dall’infortunio e lo farà dal 9 al 16 aprile al Country Club, dove però non trionfa dal 2018. L’annuncio arriva dai social dello storico torneo. Nel Principato ci saranno anche insieme a tutti gli attuali Top 10, compresi dunque Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, in una nuova tappa del loro duello per la leadership del ranking. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023)riparte daldi, torneo vinto qualcosa come undici volte – otto consecutive – dal maiorchino. Per la grande apertura sulla terra rossa nel torneo non mandatory del Principato, lo spagnolo rientrerà in campo dopo oltre due mesi dall’infortunio e lo farà dal 9 al 16 aprile al Country Club, dove però non trionfa dal 2018. L’annuncio arriva dai social dello storico torneo. Nel Principato ci saranno anche insieme a tutti gli attuali Top 10, compresi dunque Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, in una nuova tappa del loro duello per la leadership del ranking. SportFace.

