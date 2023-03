Al-Khelaifi: «La Superlega non è più una minaccia. Lasciamoci alle spalle l’ego, il potere e il denaro» (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Marca sport week Malaga 2023” organizzato dal quotidiano spagnolo. Al-Khelaifi ha parlato di Superlega, del futuro di Messi e Mbappé e anche della Champions League. Al-Khelaifi sulla Superlega: «Non credo ci sia molto da dire, non è più una minaccia per noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro e sviluppare i club nel modo migliore per farli crescere. La prossima settimana ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il mondo del calcio in generale. Tornando alla Superlega, la mia posizione è stata ben chiara sin dall’inizio. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Psg, Nasser Al-, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Marca sport week Malaga 2023” organizzato dal quotidiano spagnolo. Al-ha parlato di, del futuro di Messi e Mbappé e anche della Champions League. Al-sulla: «Non credo ci sia molto da dire, non è più unaper noi. Dobbiamo lasciarcisp, ile ile sviluppare i club nel modo migliore per farli crescere. La prossima settimana ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il mondo del calcio in generale. Tornando alla, la mia posizione è stata ben chiara sin dall’inizio. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, ...

