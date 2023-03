Al-Khelaifi denunciato dall’ex maggiordomo per lavoro nero e molestie (Di venerdì 24 marzo 2023) Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, è nuovamente nel mirino delle critiche a seguito di una denuncia presentata giovedì a Parigi da Hicham Karmoussi, il suo ex maggiordomo marocchino. Il maggiordomo lo accusa di “lavoro a nero” e “molestie”. Karmoussi, 48 anni, afferma di essere stato assunto senza permesso di lavoro e denuncia Al-Khelaifi di averlo sottoposto a vessazioni morali, violenze psicologiche, minacce e di averlo fatto lavorare in condizioni contrarie alla dignità umana. Oltre a lui ci sarebbero altri quattro individui che svolgevano un lavoro di pulizia nella casa del presidente del Psg. Al-Khelaïfi si è difeso sulle colonne dell’Equipe dicendo: «La giustizia farà emergere la verità, non ho tempo per parlare di questi insignificanti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Nasser Al-, presidente del Psg, è nuovamente nel mirino delle critiche a seguito di una denuncia presentata giovedì a Parigi da Hicham Karmoussi, il suo exmarocchino. Illo accusa di “” e “molestie”. Karmoussi, 48 anni, afferma di essere stato assunto senza permesso die denuncia Al-di averlo sottoposto a vessazioni morali, violenze psicologiche, minacce e di averlo fatto lavorare in condizioni contrarie alla dignità umana. Oltre a lui ci sarebbero altri quattro individui che svolgevano undi pulizia nella casa del presidente del Psg. Al-Khelaïfi si è difeso sulle colonne dell’Equipe dicendo: «La giustizia farà emergere la verità, non ho tempo per parlare di questi insignificanti ...

