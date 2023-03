Al Consiglio europeo la solita storia sulla guerra in Ucraina (Di venerdì 24 marzo 2023) La guerra in Ucraina, soprattutto, ma anche mercato unico, economia ed energia. Sono questi i principali temi su cui si è concentrato il Consiglio europeo, riunito da ieri a Bruxelles. Il Consiglio ha ribadito “la sua ferma condanna” della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce “una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite”, e ricorda “il risoluto sostegno dell’Unione europea all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l’aggressione russa. Il Consiglio europeo ha ribadito “la sua ferma condanna” per l’aggressione della Russia nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Lain, soprattutto, ma anche mercato unico, economia ed energia. Sono questi i principali temi su cui si è concentrato il, riunito da ieri a Bruxelles. Ilha ribadito “la sua ferma condanna” delladi aggressione della Russia nei confronti dell’, che costituisce “una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite”, e ricorda “il risoluto sostegno dell’Unione europea all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l’aggressione russa. Ilha ribadito “la sua ferma condanna” per l’aggressione della Russia nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Consiglio europeo: in diretta le dichiarazioni alla stampa. - Palazzo_Chigi : Alla vigilia del Consiglio europeo, che si apre domattina a Bruxelles, il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un col… - davcarretta : Pessimo segnale dal Consiglio europeo: mentre le banche europee precipitano, Charles Michel e Ursula von der Leyen… - Mario_Bexxx : @repubblica Siete gli unici ad interpretare in questo modo la vicenda del Consiglio Europeo. Essendo che non siete… - MarySpes : RT @durezzadelviver: Meloni dopo il Consiglio Europeo: la partita sui biocarburanti non è finita, la neutralità tecnologica comprende anche… -