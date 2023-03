Air Force Experience | villaggio dell' Aeronautica per i 100 anni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Al via a Roma, a Piazza del Popolo, la mostra itinerante "CentoMilitare" "Air", esposizione che consentirà ai cittadini di vivere il mondo, in ...

Al via a Roma, a Piazza del Popolo, la mostra itinerante "Cento anni dell'Aeronautica Militare" "Experience", esposizione che consentirà ai cittadini di vivere il mondo dell'Aeronautica, in attesa della celebrazione del centesimo compleanno, il 28 marzo. Nel villaggio aeronautico, ...- Prende il via oggi in piazza del Popolo l''Experience', lo spazio espositivo che l'Aeronautica Militare ha allestito in occasione del Centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare, il prossimo 28 marzo. Un villaggio ...Anche i caccia armati russi hanno sorvolato il presidio americano di al - Tanf in Siria per "circa 25 volte questo mese", ha dichiarato a NBC News il comandante dell'in Medio Oriente. Si ...

Roma, 24 mar. (askanews) - Al via a Roma, a Piazza del Popolo, la mostra itinerante "Cento anni dell'Aeronautica Militare" "Air Force Experience", esposizione che consentirà ai cittadini di vivere il ...