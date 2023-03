Ai domiciliari spaccia cocaina: arrestato dalla Polizia di Stato (Di venerdì 24 marzo 2023) Operazione antidroga della Polizia di Stato in pieno centro cittadino. Da qualche giorno i Falchi della Squadra Mobile avevano notato un inusuale movimento di giovani – molti conosciuti come tossicodipendenti – in uno stabile di via Dante. Dai primi approfondimenti investigativi sarebbe emerso che, al primo piano di quel condominio, un pregiudicato tarantino di 35 anni, al momento in regime degli arresti domiciliari, aveva intrapreso una presunta fiorente attività di spaccio. I poliziotti sono entrati nello stabile senza farsi notare e, dal pianerottolo del secondo piano, hanno osservato e monitorato i movimenti: un giovane avrebbe acquiStato una dose di sostanza stupefacente. In possesso del presunto “cliente”, bloccato in strada, i Falchi hanno trovato una dose di cocaina del peso di ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 24 marzo 2023) Operazione antidroga delladiin pieno centro cittadino. Da qualche giorno i Falchi della Squadra Mobile avevano notato un inusuale movimento di giovani – molti conosciuti come tossicodipendenti – in uno stabile di via Dante. Dai primi approfondimenti investigativi sarebbe emerso che, al primo piano di quel condominio, un pregiudicato tarantino di 35 anni, al momento in regime degli arresti, aveva intrapreso una presunta fiorente attività di spaccio. I poliziotti sono entrati nello stabile senza farsi notare e, dal pianerottolo del secondo piano, hanno osservato e monitorato i movimenti: un giovane avrebbe acquiuna dose di sostanza stupefacente. In possesso del presunto “cliente”, bloccato in strada, i Falchi hanno trovato una dose didel peso di ...

