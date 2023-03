Aguero | «Ritorno di Messi al Barcellona? Vi dico la mia»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole del Kun, ex compagno in nazionale di Lionel, su un possibileal. I dettagli Il Kunha parlato in conferenza stampa in occasione della finale della Kings League, torneo di calcio a 7 organizzato da Gerard Piqué. L’argentino ha fatto il punto sul possibiledial. PAROLE – «Il presidente Laporta dovrebbe impegnarsi.è nato ale dovrebbe ritirarsi al. Per me c’è il 50% di possibilità che torni. Se il presidente lo vorrà, potrebbe davvero succedere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Aguero: “Per me Messi ha il 50% di tornare al Barcellona” ItaSportPress

