Afragola | Claudio e Ferdinando muoiono in incidente Gravissimo 20enne

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade della provincia di Napoli. Stanotte, ad, due giovani hanno perso la vita in unstradale avvenuto in via San Marco, nei pressi del bar La Fontanina. Si tratta diDe Rosa, 17 anni, eIaquino, 22 anni. Tragicoad: morti due giovanissimi A darne notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Incidente ad Afragola: morti i due giovani Claudio e Ferdinando - Antonio13869142 : #Afragola NA #Claudio e #Ferdinando due giovani ragazzi deceduti per un tragico incidente. Una ?? per loro, e le lor… -

... capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e diPalomba, attualmente ... con due killer che freddano da uno scooter Luigi Finizio (51), parente del boss diMichele ......sfoglie - via dei pini 56 - Casal Velino (Sa) 2 - Tabacchi Castaldo - via oberdan 69 71 -(...(Al) 1 - Edicola cartoleria - via Torino 38 - Carema (To) 1 - Tabaccheria Lanteri- piazza ......sfoglie - via dei pini 56 - Casal Velino (Sa) 2 - Tabacchi Castaldo - via oberdan 69 71 -(...(Al) 1 - Edicola cartoleria - via Torino 38 - Carema (To) 1 - Tabaccheria Lanteri- piazza ...

Auto contro muro ad Afragola: Claudio e Ferdinando muoiono a 17 ... Fanpage.it

A bordo c'erano due ragazzi, Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino hanno perso la ... Non si può morire così", è il post pubblicato sulla pagina Facebook Sei di Afragola se.L’auto sulla quale si trovavano i tre giovani è finita contro un muro nella notte: le vittime sono Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino, 17 e 22 anni. Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, ...