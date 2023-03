AEW: Il nuovo show potrebbe arrivare in estate (Di venerdì 24 marzo 2023) L’AEW è in continua evoluzione e nonostante le mille vicissitudini che Tony Khan deve affrontare nel backstage, il boss della compagnia è intenzionato a far crescere sempre più il suo prodotto. Attualmente, la federazione ha due show televisivi principali, ovvero Dynamite e Rampage, ma il buon Khan è intenzionato ad ampliare l’offerta del suo prodotto; la compagnia, inoltre, manda in onda su YouTube anche due show “minori”, ovvero Dark e Dark: Elevation. Gli aggiornamenti I primi report pubblicati da Andrew Zarian e Fightful, parlavano di uno show da mandare in onda il sabato alle 18 (negli USA) della durata di un’ora. Nell’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha aggiunto che il nuovo show potrebbe debuttare a luglio, se non addirittura prima. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 marzo 2023) L’AEW è in continua evoluzione e nonostante le mille vicissitudini che Tony Khan deve affrontare nel backstage, il boss della compagnia è intenzionato a far crescere sempre più il suo prodotto. Attualmente, la federazione ha duetelevisivi principali, ovvero Dynamite e Rampage, ma il buon Khan è intenzionato ad ampliare l’offerta del suo prodotto; la compagnia, inoltre, manda in onda su YouTube anche due“minori”, ovvero Dark e Dark: Elevation. Gli aggiornamenti I primi report pubblicati da Andrew Zarian e Fightful, parlavano di unoda mandare in onda il sabato alle 18 (negli USA) della durata di un’ora. Nell’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha aggiunto che ildebuttare a luglio, se non addirittura prima. ...

