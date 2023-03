Aeroporti in Campania | comitati e un ex generale attaccano Gesac per il no a Grazzanise

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSistema aeroportuale campano, è scontro sul no al sito di. Una scelta ribadita da– gestore degli scali di Capodichino e Pontecagnano – in un’audizione in commissione regionale Trasporti, dove lo scorso 13 marzo c’era Michele Miedico, direttore ambiente, pianificazione e progetto Salerno. Sulle barricate sono ancora le associazioni aderenti al comitato No Fly Zone, che da anni denuncia disagi causati dall’aeroporto di Napoli, ritenuto ormai saturo: inquinamento acustico e atmosferico, voli a bassa quota in piena città. I rappresentanti del comitato, già auditi a febbraio, chiedono stavolta alla commissione un faccia a faccia con. “Cerchiamo risposte, ma soprattutto – afferma una nota firmata da Stefania Cappiello (No Fly Zone), Antonio di Gennaro (Assoutenti...