Adam Brody tornerebbe in un revival di The O.C.? La sua risposta (Di venerdì 24 marzo 2023) The O.C. è stata una tra le serie tv più amate dei primi anni 2000. I personaggi, grazie alle sue quattro stagioni, sono entrati nel cuore dei numerosissimi spettatori. Molti, nel corso del tempo, hanno chiesto a gran voce la realizzazione di un sequel o di un revival. Per il momento, però, i creatori hanno sempre risposto in modo negativo. Nelle ultime ore, Adam Brody, che ha dato il volto all’iconico Seth Cohen, è tornato a parlare dell’argomento. L’attore, durante un’intervista per E!News, ha rivelato di essere pronto a tornare in un eventuale revival a una sola condizione: Lo farei solo a una condizione. Se ci fosse alla base un’idea davvero ispirata? Magari sì. A parte questo, probabilmente no. No. E per ‘idea ispirata’ intendo un sacco di soldi. Ovviamente, la sua è stata una battuta scherzosa. In realtà, è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) The O.C. è stata una tra le serie tv più amate dei primi anni 2000. I personaggi, grazie alle sue quattro stagioni, sono entrati nel cuore dei numerosissimi spettatori. Molti, nel corso del tempo, hanno chiesto a gran voce la realizzazione di un sequel o di un. Per il momento, però, i creatori hanno sempre risposto in modo negativo. Nelle ultime ore,, che ha dato il volto all’iconico Seth Cohen, è tornato a parlare dell’argomento. L’attore, durante un’intervista per E!News, ha rivelato di essere pronto a tornare in un eventualea una sola condizione: Lo farei solo a una condizione. Se ci fosse alla base un’idea davvero ispirata? Magari sì. A parte questo, probabilmente no. No. E per ‘idea ispirata’ intendo un sacco di soldi. Ovviamente, la sua è stata una battuta scherzosa. In realtà, è ...

