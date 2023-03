(Di venerdì 24 marzo 2023) Indagini ancora in corso contro. Il giocatore delè stato infattidiai danni di una donna che, lo scorso 25 febbraio, si è recata in una stazione di polizia parigina per denunciare il. Secondo la testimonianza della ragazza,avrebbe approfittato dall’assenza dellae dei figli per contattarla su Instagram ed invitarla a casa sua, dove poi l’avrebbe aggredita sessualmente. Il giocatore ha subito smentito l’accusa, dichiarando di essere stato incastrato. Oggi,, nota attrice spagnola edi, ha rotto ilcon un’intervista rilasciata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Achraf Hakimi, il calciatore del Paris Saint-Germain accusato di stupro: la moglie Hiba Abouk rompe il silenzio - ArcoInvicto : 2022/23: Técnico: Christophe #Galtier???? Figuras: #Marquinhos????; #Neymar????; Kylian #Mbappé????; Marco #Verratti????; L… -

51 Ma chi diamine è questo Denzel Dumfries, oggetto del nerazzurro mistero Difficile tracciare la parabola dell'esterno olandese, arrivato per una dozzina di milioni in sostituzione di. La domanda è tutt'altro che retorica perché le prestazioni dell'ex PSV hanno conosciuto ogni picco, da quello più alto a quello più basso, un destabilizzante saliscendi che cancella e ...Alle sue spalle, con il 20%, è stato scelto il talentuoso centrale di difesa Gvardiol, davanti all'ex interistaal 15% e Sterling con il 9,2%. Calciomercato Juve, Milinkovic - Savic il ...... gli farà bene tornare in Marocco e sentire che lo sosteniamo" Doha (Qatar) 17/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Croazia - Marocco / foto Imago/Image Sport nella foto:ONLY ...

Achraf Hakimi, il calciatore del Paris Saint-Germain accusato di stupro: la moglie Hiba Abouk rompe il… Il Fatto Quotidiano

Indagini ancora in corso contro Achraf Hakimi. Il giocatore del Paris Saint-Germain è stato infatti accusato di stupro ai danni di una donna che, lo scorso 25 febbraio, si è recata in una stazione di ...La moglie di Achraf Hakimi ha finalmente rotto il silenzio. Fino ad oggi Hiba Abouk, nota attrice spagnola, non ha mai proferito parola sulla spinosa faccenda che coinvolge il giocatore del Paris Sain ...