Acerbi in Italia-Inghilterra conferma la vocazione da primo regista

(Di venerdì 24 marzo 2023) Inha visto tra i suoi protagonisti anche. Il centrale è partito titolare, ed ha preso in mano la prima regia. STILE DI GIOCO –inhato una sua dote diventata fortemente caratteristica della sua stagione. Cioè ladadifensivo. Anche ben oltre i limiti, anche tattici, del suo ruolo. Partito da titolare come centrale di destra della difesa a quattro, l’ex Lazio ha finito come secondo per palloni toccati.– Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: In totale sono 86, con 79 passaggi realizzati all’86%, con 5 palle lunghe. Dalla grafica si capisce bene comeabbia anche spezzato la ...

Fabio Caressa punta il dito verso il ct Roberto Mancini per le sue scelte di formazione nel match perso contro gli inglesi Fabio Caressa, a Sky Sport, ha così analizzato il ko dell'Italia contro gli inglesi. LE PAROLE - "Non so se è finita l'era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che ...

L'Italia va ko con l'Inghilterra: 90' per Acerbi, Barella esce dopo un pestone. Prima gioia in azzurro... Fcinternews.it

Dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra ... Si parla tanto dei giovani e poi Scalvini non gioca e ci si affida all'esperienza di Acerbi e Toloi. È però un momento in cui bisogna cambiare e ...