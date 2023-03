Accordi&Disaccordi: stasera 24 marzo Alessandro Sallusti ospite del talk show su Nove (Di venerdì 24 marzo 2023) stasera 24 marzo Alessandro Sallusti è l'ospite di Accordi&Disaccordi: il talk show va in onda alle 22:45 su Nove stasera 24 marzo, alle 22:45 su Nove e live streaming su discovery+, va in onda Accordi&Disaccordi. Alessandro Sallusti è l'ospite del programma. Nella nuova puntata del talk di approfondimento, il conduttore Luca Sommi discuterà dei temi caldi della settimana, nazionali ed internazionali Nella nuova puntata di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento settimanale del Nove in onda stasera 24 marzo alle 22:45, dopo il live di Fratelli di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023)24è l'di Accordi&Disaccordi: ilva in onda alle 22:45 su24, alle 22:45 sue live streaming su discovery+, va in onda Accordi&Disaccordi.è l'del programma. Nella nuova puntata deldi approfondimento, il conduttore Luca Sommi discuterà dei temi caldi della settimana, nazionali ed internazionali Nella nuova puntata di Accordi&Disaccordi, ildi approfondimento settimanale delin onda24alle 22:45, dopo il live di Fratelli di ...

