Accenture taglia 19mila posti di lavoro | è la sforbiciata più pesante nel settore consulenze

(Di venerdì 24 marzo 2023) La società di consulenzadi: è lapiùdecisa nel. Le aziende sono alla prese con il rialzo dei costi e l’incertezza delle prospettive economiche. I tagli costeranno adcirca 1,5 miliardi di dollari fra le spese di fine rapporto e quelle per “consolidare lo spazio negli uffici”. E sono una mossa “offensiva” per assicurare, spiegano i vertici della società, chemantenga i suoi target di redditività di lungo termine in un contesto di inflazione elevata. Le riduzioni avverranno in un arco temporale di 18 mesi anche se la metà deidipendenti dare lascerà entro la fine di agosto. La società ...

riduce i costi: in arrivo 19 mila licenziamenti taglierà 19.000 posti di lavoro, pari al 2,5% del personale, nel tentativo di ridurre i costi e snellire le operazioni. L'azienda irlandese-americana, con sede a Dublino, ha registrato... La riduzione dei posti di lavoro, di cui oltre la metà riguarda persone appartenenti a funzioni aziendali non fatturabili, sarà intrapresa nei prossimi 18 mesi, ha dichiarato in un... Nell'ultimo trimestre, ha registrato un utile adjusted di 2,69 dollari per azione su ricavi in rialzo del 9% a 15,81 miliardi di dollari, contro attese per un utile di 2,49 dollari su 15,59...

Accenture: Taglia 19 mila posti di lavoro, a crisi del tech mette nei guai i consulenti