Accademia Volley, gara decisiva: col Colleferro una gara da non fallire (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer le giallorosse si tratta senza alcun dubbio di una partita da non fallire: contro il fanalino di coda del torneo sono necessari i tre punti per avvicinare, a sei turni dalla fine del campionato, il traguardo della salvezza. Il Colleferro è l’unica squadra a non aver ancora ottenuto vittorie in questa stagione ma la gara, per l’Accademia, nasconde ugualmente tante insidie. La formazione romana, infatti, soprattutto tra le mura amiche, ha sempre disputato ottime gare, giocando a viso aperto contro ogni avversario e raccogliendo molto meno di quanto non avrebbe invece meritato. Per questo motivo la partita, per quanto possa sembrare dall’esito prevedibile, è per l’Accademia una gara da non prendere assolutamente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer le giallorosse si tratta senza alcun dubbio di una partita da non: contro il fanalino di coda del torneo sono necessari i tre punti per avvicinare, a sei turni dalla fine del campionato, il traguardo della salvezza. Ilè l’unica squadra a non aver ancora ottenuto vittorie in questa stagione ma la, per l’, nasconde ugualmente tante insidie. La formazione romana, infatti, soprattutto tra le mura amiche, ha sempre disputato ottime gare, giocando a viso aperto contro ogni avversario e raccogliendo molto meno di quanto non avrebbe invece meritato. Per questo motivo la partita, per quanto possa sembrare dall’esito prevedibile, è per l’unada non prendere assolutamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tgyou24 : Continua il tabù trasferta per l'Accademia Volley superata ieri pomeriggio dalla VP Pontecagnano (SA) con il punteg… - cronachesannio : #SportBenevento #Volley Accademia, ancora una sconfitta in trasferta: vince Pontecagnano - Tgyou24 : Complicata trasferta di campionato per l’Accademia. Domani pomeriggio la squadra giallorossa affronterà al Palaspo… - cronachesannio : #SportBenevento #Volley Volley, trasferta contro l’ostico Pontecagnano per l’Accademia - ottopagine : Volley, B2: Accademia in trasferta contro l'ostico Pontecagnano #Benevento -