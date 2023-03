Abuso d’ufficio a Cerreto Sannita, nove persone assolte perché il fatto non sussiste (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTutti assolti perché il fatto non sussiste. Si è tenuto questa mattina dinanzi al collegio del Tribunale di Benevento, presieduto dal giudice Pezza, il processo nei confronti di amministratori comunali, funzionari dell’ente locale e un titolare di una ditta di trasporti di Cerreto Sannita imputati per Abuso d’ufficio sull’affidamento del servizio scolastico del Comune per fatti accaduti dal 2013 al 2016. Sotto accusa nel processo erano Pasquale Santagata, 68 anni, Giovanni Parente, 67 anni, Lorenzo Morone, 76 anni, Ciro Melotta, 71 anni, Mario Carangelo, 47 anni, Vincenzo Di Lauro, 41 anni, Gerardo Iannella, 57 anni, Michela Giordano, 32 anni, tutti di Cerreto Sannita ed Emilia Florenzano, 69 anni, di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTutti assoltiilnon. Si è tenuto questa mattina dinanzi al collegio del Tribunale di Benevento, presieduto dal giudice Pezza, il processo nei confronti di amministratori comunali, funzionari dell’ente locale e un titolare di una ditta di trasporti diimputati persull’affidamento del servizio scolastico del Comune per fatti accaduti dal 2013 al 2016. Sotto accusa nel processo erano Pasquale Santagata, 68 anni, Giovanni Parente, 67 anni, Lorenzo Morone, 76 anni, Ciro Melotta, 71 anni, Mario Carangelo, 47 anni, Vincenzo Di Lauro, 41 anni, Gerardo Iannella, 57 anni, Michela Giordano, 32 anni, tutti died Emilia Florenzano, 69 anni, di ...

