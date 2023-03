"Abolire il reato di tortura? Scelta scellerata che legittima le violenze" (Di venerdì 24 marzo 2023) "Abrogare il reato di tortura? Significa dare un messaggio di legittimazione delle violenze e della sopraffazione". A dirlo è Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, che con Today.it... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) "Abrogare ildi? Significa dare un messaggio dizione dellee della sopraffazione". A dirlo è Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, che con Today.it...

