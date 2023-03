(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – 150 partecipanti, 12 speaker e oltre 15 ore di formazione e dibattiti, all’evento organizzato da Stantup, per portare il settore fuori dalla crisi. Roma, 24 marzo 2022 – 150 partecipanti, 12 speaker e oltre 15 ore di formazione e dibattiti per la quinta edizione di ABC, l’evento organizzato da Stantup e rivolto agli operatori del settore del, ma non solo. Numeri daper una manifestazione così settoriale, registrati in quello che ricorderemo come l’annusper, sotto il peso della pandemia e della guerra in Ucraina, che hanno portato ad un forte aumento di prezzi e una crisi generale che ha aumentato i fattori di rischio in tutte le aree chiave del business. Il peso della crisi viene sentito daisoprattutto su ...

A loro, ma non solo, si rivolge, la due giorni di convegni organizzata da Stantup a Salerno, che prende il via oggi, 2 marzo. Un'occasione di incontro e confronto per tutti i principali ...Agenda Marzo 2023 per professionisti, aziende e consumatori Eventodi Stantup - 2 e 3 marzo a Salerno - Il workshop perpiù seguito in Italia, organizzato da Stantup di Giuseppe ...A loro, ma non solo, si rivolge, la due giorni di convegni organizzata da Stantup a Salerno, che prende il via oggi, 2 marzo. Un'occasione di incontro e confronto per tutti i principali ...

ABC Reseller 5, l'edizione dei record nell'annus horribilis per l'energia Adnkronos

When Brazil’s environmental authority busted an illegal gold mine inside the Yanomami Indigenous territory operated by the nation’s most fearsome gang, they found something that is becoming common at ...