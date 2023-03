"Abbiamo paura di lei. E solo a tarda sera...": Pd, la gola profonda asfalta Schlein (Di venerdì 24 marzo 2023) "Elly è capricciosa. Abbiamo paura di lei". La confidenza arriva da niente di meno di un senatore del Partito democratico, che commenta così il caratterino della neo leader. "Lo dico: Elly è cattivella - prosegue il parlamentare che mette a nudo la vera natura della Schlein -. È Elly Queen I. Mi dicono sia collerica". E a pagarne il prezzo ci sono i dem. Anche quelli più insospettabili come Francesco Boccia, che tanto si è speso per lei. Ma ecco che i malumori sono diversi. Il Foglio questa volta si rivolge a un'altra gola profonda, un funzionario del Pd: "La segretaria si fa vedere poco e in sede viene a tarda sera". D'altronde la Schlein non è per tutti. In Transatlantico - prosegue il quotidiano - tutti sanno che Elly ha i suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) "Elly è capricciosa.di lei". La confidenza arriva da niente di meno di un senatore del Partito democratico, che commenta così il caratterino della neo leader. "Lo dico: Elly è cattivella - prosegue il parlamentare che mette a nudo la vera natura della-. È Elly Queen I. Mi dicono sia collerica". E a pagarne il prezzo ci sono i dem. Anche quelli più insospettabili come Francesco Boccia, che tanto si è speso per lei. Ma ecco che i malumori sono diversi. Il Foglio questa volta si rivolge a un'altra, un funzionario del Pd: "La segretaria si fa vedere poco e in sede viene a". D'altronde lanon è per tutti. In Transatlantico - prosegue il quotidiano - tutti sanno che Elly ha i suoi ...

