A Udine la mostra HUMANS! (Di venerdì 24 marzo 2023) Sarà possibile apprezzare lavori di grafica e illustrazione, ma anche fumetti, video efotografie! La mostra "HUMANS – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e postCovid" (inaugurata alla Casa della Confraternita il 24 marzo alle 17) è, per la comunità e ipartner coinvolti, l'opportunità di comprendere l'importanza della salute sociale, ma ancheun'occasione di riflessione e condivisione con tutte le persone interessate alla bellezza dellerelazioni.IL PROGETTO HUMANS – Il progetto è uno sviluppo diretto dei progetti di formazione sullecompetenze trasversali "TESSERE – Teens Empowering Social Skills" e "Listening Skills",realizzati con circa 200 ragazze e ragazzi di alcune scuole superiori di Udine (Percoto,Copernico, Uccellis, Zanon e Stellini) tra il 2019 e 2022 grazie al sostegno del Comune di Udine,attraverso il Progetto ...

