A Milano intervento 'rivoluzionario' al cuore di una bimba di 15 mesi

AGI - È rientrata a casa Matilde, la bambina di 15 mesi che ha subìto un "avveniristico" intervento di cardiochirurghia all'Irccs Policlinico San Donato, nel milanese. Un'operazione che le ha permesso di correggere definitivamente la complessa cardiopatia congenita di cui era affetta. L'intervento si è svolto nel mese di febbraio ed è stato il primo al mondo, di così alta complessità, ad essere eseguito con un nuovo sistema di perfusione avanzata di ultima generazione. La piccola era stata seguita già in utero, con diagnosi prenatale di Trasposizione Congenitamente Corretta delle Grandi Arterie (CCTGA), Difetto del Setto Interventricolare (DIV) e Anomalia di Ebstein a carico della valvola tricuspide. Sin dall'epoca neonatale, a 20 giorni di vita, la neonata aveva subìto un primo intervento di bendaggio dell'arteria ...

