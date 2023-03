A Hong Kong è stata rimossa un’opera d’arte pro-democrazia (Di venerdì 24 marzo 2023) Era esposta su un palazzo nell'ambito di un festival, e conteneva di nascosto riferimenti a dissidenti politici e critiche al governo Leggi su ilpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Era esposta su un palazzo nell'ambito di un festival, e conteneva di nascosto riferimenti a dissidenti politici e critiche al governo

Borse Cina: seduta sottotono, preoccupano effetti crisi banche ( - 0,6% Shanghai) La piazza di Hong Kong, che risente di piu' dell'influenza del mercato statunitense, ha chiuso (indice Hang Seng) in calo dello 0,67% a 19.915 punti. red - Ggz 24 - 03 - 23 12:37:00 (0279) 5 NNNN Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/03/2023 Chiusura del 23 marzo Ottima performance per l' Hang Seng Index , che ha chiuso in salita a 20.049,6. Lo scenario di medio periodo dell' indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di ... Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt apre a Hong Kong il Museum Summit E' l'evento museologico più grande al mondo L'evento museologico più grande al mondo - il Museum Summit - è stato aperto stamani a Hong Kong dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Nella sua prima edizione post - pandemica, tenuta in contemporanea alla fiera Art Basel Hong Kong, la kermesse è stato organizzato ... Scontro tra bus turistici a Hong Kong, molti feriti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE La corda si spezza durante il salto con il bungee jumping: il turista sopravvive cadendo in acqua La corda elastica che sosteneva il 39enne, di Hong Kong, si è spezzata durante il lancio da 30 metri. Il proprietario del parco divertimenti: "È la prima volta". Il risarcimento Rimborsato il bigliet ... Hong Kong, scontro tra bus turistici: almeno 70 feriti Diverse persone sono state soccorse con le barelle. Almeno 70 persone sono rimaste ferite in un sobborgo di Hong Kong a causa dello scontro tra due autobus turistici. La cosa peggiore che può ...