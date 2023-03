A che ora inizia Felicissima sera – All inclusive: l’orario della messa in onda su Canale 5 (Di venerdì 24 marzo 2023) A che ora inizia Felicissima sera – All inclusive, la seconda stagione (2023) dello show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda il venerdì sera alle ore 21,45 (circa). Subito dopo Striscia la Notizia. La messa in onda di ogni serata è prevista fino alle ore 00,50: la durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore (pause pubblicitarie incluse). Quante puntate Quante puntate sono previste per Felicissima sera – All inclusive (2023) su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima venerdì 24 marzo 2023; la terza e ultima venerdì 7 aprile 2023. Non è però esclusa la ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) A che ora– All, la secstagione (2023) dello show di Pio e Amedeo insu5? Ogni puntata andrà inil venerdìalle ore 21,45 (circa). Subito dopo Striscia la Notizia. Laindi ognita è prevista fino alle ore 00,50: la durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore (pause pubblicitarie incluse). Quante puntate Quante puntate sono previste per– All(2023) su5? In tutto andranno intre puntate: la prima venerdì 24 marzo 2023; la terza e ultima venerdì 7 aprile 2023. Non è però esclusa la ...

