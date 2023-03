4 Mele, 3 uova e senza burro: Una torta di mele velocissima! (Di venerdì 24 marzo 2023) La ricetta di oggi è per una torta di mele piuttosto semplice da preparare ma anche molto buona e sostanziosa. Per una prima colazione memorabile e anche per una merenda super divertente. Vediamo come si fa. La torta di mele semplice e anche la più buona che tu abbia mai mangiato Gli ingredienti Abbiamo bisogno di: 4 mele medie di grandezza • succo di mezzo limone • 3 uova medie • un pizzico di sale • 150 g di zucchero • 150 ml olio di semi girasole • 50 ml di acqua • 20 ml succo di limone • scorza di un limone • 10 g lievito per dolci • 250 g di farina 00 • 70 g di gherigli di noci • zucchero a velo La preparazione La prima cosa da fare è sbucciare le quattro mele medie e tagliarle a tocchettini. ... Leggi su donnaup (Di venerdì 24 marzo 2023) La ricetta di oggi è per unadipiuttosto semplice da preparare ma anche molto buona e sostanziosa. Per una prima colazione memorabile e anche per una merenda super divertente. Vediamo come si fa. Ladisemplice e anche la più buona che tu abbia mai mangiato Gli ingredienti Abbiamo bisogno di: 4medie di grandezza • succo di mezzo limone • 3medie • un pizzico di sale • 150 g di zucchero • 150 ml olio di semi girasole • 50 ml di acqua • 20 ml succo di limone • scorza di un limone • 10 g lievito per dolci • 250 g di farina 00 • 70 g di gherigli di noci • zucchero a velo La preparazione La prima cosa da fare è sbucciare le quattromedie e tagliarle a tocchettini. ...

