23 Marzo 2023 – Brasile | il presidente Lula attacca nuovamente Neto che presiede la Banca centrale

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 24 marzo 2023) All’indomani della decisione dellabrasiliana di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento dell’economia al 13,75 per cento, ilLuiz Inacioda Silva hacriticato l’istituzione e il suo, Roberto Campos, per la scelta economica. Gli Stati Uniti e il Canada hanno raggiunto un accordo che consente loro di respingere chi cerca asilo ai loro confini. L’accordo consentirà al Canada di respingere i migranti a Roxham Road, popolare punto di ingresso per i migranti che cercano asilo in Canada. Ottawa si impegna però creare un nuovo programma per 15.000 migranti che fuggono all violenza dal centro e sud America. “Rispetto al nucleare ci sono posizioni molto nette: ci sono Paesi che sono ideologicamente ...