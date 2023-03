2035 - De Meo | Purtroppo il motore endotermico è morto | il futuro è elettrico

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il tentativo della Germania di dare unala scoppio con gli e-fuel è da considerarsi tardivo perché le case automobilistiche hanno ormai puntato tutte le attenzioni e le risorse sulle auto elettriche per adeguarsi alle normative europee e allo stop alla vendita di veicoli a benzina e diesel per il. questo il messaggio che Luca de Meo, numero uno della Renault e dell'associazione dei costruttori Acea, ha voluto lanciare durante un evento della testata Politico. "Non credo ci sia nessuno che stia sviluppando uncompletamente nuovo in Europa. Tutti i soldi andranno alla tecnologia elettrica o all'idrogeno", ha sottolineato de Meo. Neutralità tecnologica. Il manager italiano non è comunque nuovo a manifestare il suo rammarico per quanto stia avvenendo nel Vecchio Continente e in passato ha ...

Luca De Meo: “Case auto europee a rischio” Il futuro dell’auto dopo il 2035 si decide a Bruxelles con le Case auto che non stanno a guardare. In vista del vertice del Consiglio europeo di marzo 2023 l ...Aumenta la preoccupazione in Italia per le politiche auto in Ue dopo che la Germania sembra abbracciare gli e-fuel. Da noi il settore automotive rappresenta il 13% del pil occupando 250mila posti di..