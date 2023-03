2035 - De Meo | Purtroppo il motore endotermico è morto | il futuro è elettrico

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il tentativo della Germania di dare unala scoppio con gli e-fuel è da considerarsi tardivo perché le case automobilistiche hanno ormai puntato tutte le attenzioni e le risorse sulle auto elettriche per adeguarsi alle normative europee e allo stop alla vendita di veicoli a benzina e diesel per il. questo il messaggio che Luca de Meo, numero uno della Renault e dell'associazione dei costruttori Acea, ha voluto lanciare durante un evento della testata Politico. "Non credo ci sia nessuno che stia sviluppando uncompletamente nuovo in Europa. Tutti i soldi andranno alla tecnologia elettrica o all'idrogeno", ha sottolineato de Meo. Neutralità tecnologica. Il manager italiano non è comunque nuovo a manifestare il suo rammarico per quanto stia avvenendo nel Vecchio Continente e in passato ha ...

2035 - De Meo: "Purtroppo il motore endotermico è morto, il futuro è ... Quattroruote

Il top manager ha parlato del futuro dell'automobile, non senza esprimere una punta di rammarico per un'Europa che non ha lasciato altra scelta al settore che puntare sulle batterie ...I colloqui sempre più fitti tra le diplomazie hanno partorito un primo abbozzo di compromesso, che, però, non soddisfa i tedeschi. Domani inizia una due giorni di appuntamenti europei, ma un accordo i ...