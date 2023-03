2004: l’anno dello scorpione (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 2004 è stato un anno terribile. Come forse lo sono tutti gli anni se li guardi abbastanza da vicino. Un anno cominciato con la rottura del fidanzamento tra Jennifer Lopez e Ben Affleck il 22 gennaio e finito il 26 dicembre con il terremoto di magnitudo 9.1 con epicentro al largo dell’Oceano Indiano. Durato otto minuti, ha portato ai maremoti che hanno colpito le coste dell’Indonesia, dello Sri Lanka, dell’India, della Thailandia, della Birmania, del Bangladesh e delle Maldive, giungendo a colpire anche quelle della Somalia e del Kenya (ad oltre 4.500 km di distanza dall’epicentro del terremoto). Si stima che 230.000 persone siano morte in seguito a quel terremoto, di cui circa il 25% bambini. Sapete perché negli ultimi giorni ho cercato nel 2004, frugando come fosse un negozio di vestiti vintage, districandomi tra tragedie e ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilè stato un anno terribile. Come forse lo sono tutti gli anni se li guardi abbastanza da vicino. Un anno cominciato con la rottura del fidanzamento tra Jennifer Lopez e Ben Affleck il 22 gennaio e finito il 26 dicembre con il terremoto di magnitudo 9.1 con epicentro al largo dell’Oceano Indiano. Durato otto minuti, ha portato ai maremoti che hanno colpito le coste dell’Indonesia,Sri Lanka, dell’India, della Thailandia, della Birmania, del Bangladesh e delle Maldive, giungendo a colpire anche quelle della Somalia e del Kenya (ad oltre 4.500 km di distanza dall’epicentro del terremoto). Si stima che 230.000 persone siano morte in seguito a quel terremoto, di cui circa il 25% bambini. Sapete perché negli ultimi giorni ho cercato nel, frugando come fosse un negozio di vestiti vintage, districandomi tra tragedie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SciabolataFFP : Foto del giorno: Pisilli x2 e D'Andrea espugna o Brema! L'Italia u19 vince quindi la prima gara della Fase Élite,… - Toshiba47650449 : @TitanACM @Scout7Calcio Lasciamogli fare il suo percorso con calma. Già gioca un anno sotto età. L'anno prossimo u1… - tmpsoccer : Esordio in Serie B per Nicolò Contiliano, 2004 dalle grandi capacità tecniche e difensive. Un anno fa con l’U18 è d… - CCKKI : RT @Ecatetriformis: @CCKKI @negrialbe @RaiNews Nel 2004 per Time Bush jr fu l'uomo dell'anno Centinaia di migliaia di morti generazioni dev… - Ecatetriformis : @CCKKI @negrialbe @RaiNews Nel 2004 per Time Bush jr fu l'uomo dell'anno Centinaia di migliaia di morti generazioni… -