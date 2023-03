Zielinski non rinnova con il Napoli. Sarri lo vuole alla Lazio (CorSport) (Di giovedì 23 marzo 2023) Piotr Zielinski non rinnoverà con il Napoli. Né lui né Lozano, scrive il Corriere dello Sport. Le trattative per il prolungamento con il club di De Laurentiis sono bloccate per entrambi. Non ci sono speranze che il prossimo anno facciano ancora parte del progetto del Napoli. A proposito dei loro rinnovi, il Corriere dello Sport scrive: “Tutto fermo sul fronte di Zielinski e su quello di Lozano: sia Zielo sia il Chuky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l’altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedente alla politica di abbattimento degli stipendi intrapresa un’estate fa”. Sul polacco del Napoli c’è la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli pensa a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Piotrnon rinnoverà con il. Né lui né Lozano, scrive il Corriere dello Sport. Le trattative per il prolungamento con il club di De Laurentiis sono bloccate per entrambi. Non ci sono speranze che il prossimo anno facciano ancora parte del progetto del. A proposito dei loro rinnovi, il Corriere dello Sport scrive: “Tutto fermo sul fronte die su quello di Lozano: sia Zielo sia il Chuky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l’altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedentepolitica di abbattimento degli stipendi intrapresa un’estate fa”. Sul polacco delc’è ladi Maurizio. L’ex tecnico delpensa a ...

