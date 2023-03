Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato le posizioni avanzate delle forze armate ucraine vicino a Bakh… - fisco24_info : Zelensky a leader Ue, con ritardi si prolunga la guerra: Lo riporta un alto funzionario europeo - apsny_news : Zelensky a leader Ue, con ritardi si prolunga la guerra – Mondo - RaiNews : Zelensky ai leader europei riuniti a Bruxelles: 'Servono nuove sanzioni alla Russia, jet moderni e missili'. Elenca… - globalistIT : -

Il presidente ucraino Volodymyr, nel rivolgersi aiUe riuniti al Consiglio, ha detto che ogni ritardo nello sforzo congiunto di battere la Russia fa aumentare i rischi di un prolungamento della guerra. Lo riporta un ......e l'intervento - da remoto - per l'ottava volta in un Consiglio europeo il presidente, con ... mentre il capitolo migrazione non avrà nuove conclusioni o discussioni ma i, e l'Italia in ...ha sottolineato, in particolare, che "indebolire le sanzioni manderebbe un messaggio sbagliato" e ha chiesto aieuropei di lavorare per un nuovo "round di sanzioni" contro la Russia. ...

Mosca, l'Occidente sta portando l'umanità all'Armageddon. Sono 9 i morti nella regione di Kiev - Zelensky a leader Ue: con ritardi si prolunga la guerra - Zelensky a leader Ue: con ritardi si prolunga la guerra RaiNews

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel rivolgersi ai leader Ue riuniti al Consiglio, ha detto che ogni ritardo nello sforzo congiunto di battere la Russia fa ..."Ripristineremo tutto, ricostruiremo tutto": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sta visitando oggi la regione di Kherson, nel sud del Paese, parzialmente occupata dai ...