Zanetti | «Mondiale Argentina in Qatar emozionante! Divertiti»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Javier, vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di Madero Sports dopo aver parlato di Lautaro Martinez e della Champions League (vedi QUI), ha detto la sua anche della vittoria delda parte dell’. AL– Javierricorda con gioia la vittoria dell’al: «Quello che è stato vissuto inè stato molto emozionante, tutti volevano che l’diventasse campione e che Messi potesse alzare quella coppa del mondo. Ci siamo, ma abbiamo attraversato momenti difficili, questo è il calcio. Quando eravamo inho potuto andare in campo e abbracciare tanti di loro e li ho ringraziati da argentino perché hanno coronato un sogno per tutti ...

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Dopo il Mondiale il ragazzo è diventato costosissimo e ricercatissimo ... Il calciatore classe 2000, allora in forza al River Plate, piaceva moltissimo a Javier Zanetti. Lo stesso vicepresidente dei ...