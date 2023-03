Zanetti: «Lautaro Martinez punto di riferimento! Inter-Benfica? Fiducia» (Di giovedì 23 marzo 2023) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Madero Sports della crescita di Lautaro Martinez nonché dei prossimi impegni della Beneamata LEADER ? Zanetti si pronuncia sul Toro: «Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione con Lautaro Martinez. Oggi è un punto di riferimento importante, è cresciuto molto e ha una grande maturità. Il senso di appartenenza di Lautaro Martinez all’Inter si fa sentire». OBIETTIVI ? Poi Zanetti parla di Champions League e campionato: «Benfica? Loro sono un rivale difficile, una squadra che va rispettata, ma abbiamo anche le armi necessarie per fare una buona partita. La ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Javier, vicepresidente dell’, ha parlato ai microfoni di Madero Sports della crescita dinonché dei prossimi impegni della Beneamata LEADER ?si pronuncia sul Toro: «Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione con. Oggi è undi riferimento importante, è cresciuto molto e ha una grande maturità. Il senso di appartenenza diall’si fa sentire». OBIETTIVI ? Poiparla di Champions League e campionato: «? Loro sono un rivale difficile, una squadra che va rispettata, ma abbiamo anche le armi necessarie per fare una buona partita. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zanetti: «Lautaro Martinez punto di riferimento! Inter-Benfica? Fiducia» - - fcin1908it : Zanetti: “Inter, è stato un anno difficile. Lautaro punto di riferimento. Il Benfica…” - RoNando82 : @Botocanguro @NackaSkoglund89 @InterCM16 Vi riempite la bocca con la programmazione, i giovani ma poi quello che co… - joseph_zanetti : @AJG_Official @christi29005388 Ti chiedo perché non trovò uno juventino che ammetta che su zakaria era un contatto… - joseph_zanetti : La forza di lautaro si vede in queste serate in formato vitello. Se non gira lui la squadra perde contro chiunque -