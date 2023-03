Zadar | Giannessi e Gigante raggiungono Zeppieri e Cobolli ai quarti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo Giulio(124) e Flavio(177), anche Alessandro(261) e Matteo(199) si sono qualificati per idi finale del challenger croato di(73.000 euro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @Ladal17: Intanto questi tre (+ Giannessi) sono ai quarti di finale al Challenger di Zadar #Zeppieri #Cobolli #Gigante - Ladal17 : Intanto questi tre (+ Giannessi) sono ai quarti di finale al Challenger di Zadar #Zeppieri #Cobolli #Gigante -

... anche Alessandro(261) e Matteo Gigante (199) si sono qualificati per i quarti di finale del challenger croato di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta).ha ...Giulio Zeppieri (124) si è qualificato per i quarti di finale del challenger croato di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta) battendo per 46 61 64 il cinese di Taipei Chun ......Salgono a 5 gli italiani qualificati agli ottavi di finale del challenger croato di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Dopo Flavio Cobolli (177), hanno passato il ...(235), ...

Zadar: Cobolli, Zeppieri, Gigante, Caruso e Giannessi agli ottavi Tiscali

Dopo Giulio Zeppieri (124) e Flavio Cobolli (177), anche Alessandro Giannessi (261) e Matteo Gigante (199) si sono qualificati per i quarti di finale del challenger croato di Zadar (73.000 euro di ...Salgono a 5 gli italiani qualificati agli ottavi di finale del challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta).