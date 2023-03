Wta Miami 2023 | Andreescu sconfigge Raducanu | avanti Muchova e Kenin

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tante emozioni nel secondo giorno di match del Wta 1000 di, in cui sono andati in scena gli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone. La sfida più attesa, quella fra due ex campionesse slam (peraltro entrambe allo US Open) come Biancaed Emma, è stata vinta dalla canadese. 6-3 3-6 6-2 il punteggio in favore di, che ha perso il servizio in una sola occasione ed è approdata al secondo turno, dove troverà Maria Sakkari, settima forza del seeding. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Successi anche per la ceca Karolina, che ha confermato il suo pazzesco momento di forma travolgendo per 6-0 6-2 Jil Teichmann, e per la connazionale Marketa Vondrousova, capace di liquidare in due rapidi set Tatjana Maria. Bene Fernandez ...