Winkin | auricolari invisibili | i modelli spia più piccoli e innovativi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 23/03/2023 - I microsono dispositividi dimensioni molto contenute, gli ultimiimmessi sul mercato hanno una forma sferica, sono grandi quanto un chicco di riso, con un diametro di appena 3mm. Possono essere inseriti all'interno dell'orecchio e non hanno fili. Questi dispositivi diventano praticamenteall'esterno. L'audio viene trasmesso attraverso un'antenna a induzione posta all'interno di una collana. Ambiti di applicazione di un microauricolareGlidi piccole dimensioni sono diventati molto popolari grazie alle loro molteplici applicazioni. Essi sono in grado di fornire un supporto invisibile e discreto in molte situazioni diverse. • Una possibile applicazione ...