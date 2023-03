(Di giovedì 23 marzo 2023)continua a estendere la copertura ultrarapida sul territorio nazionale e porta la tecnologia FTTH di Open Fiber ad, località siciliana nota per il suo vino DOC e le spiagge di sabbia finissima. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “L’arrivo della copertura ultraveloce adoffre a cittadini, turisti e imprese del territorio un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per qualità e affidabilità. La rete in– continua il manager – rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soldi365 : Sicilia sempre più connessa con WINDTRE: la fibra ottica raggiunge Alcamo - html_it : WINDTRE Super Fibra: promo a soli 26,99€ con 1 anno di Amazon Prime GRATIS - infoiteconomia : Scopri le offerte fibra ottica di WindTre a marzo 2023 - mondomobileweb : WINDTRE propone Super Fibra FTTH nelle aree bianche a 23,99 euro al mese a già clienti mobile - giannifioreGF : Tariffe fibra #Windtre: 2,5 Gbps per navigare senza limiti -

... bensì anche per la definizione delle rate da pagare per gli smartphone in bundle cone dei ... Protect 5G Protect Junior+ 5G Protect 5G Reload exChange Unlimited 5G con SuperFamily 5G ...Pubblicità - La linea ultraveloce diè attivabile con le offerte per Internet a casa 'Super', che prevedono navigazione illimitata fino a 2.5 Gigabit e modem Wi - Fi 6 incluso per una ...diin super PROMO a 26,99 euro Come abbiamo detto prima, oltre ad internet illimitato a casa è possibile ottenere Giga Illimitati su 3 numeri intestati alla stessa persona. Oltre ad ...

WINDTRE Super Fibra: promo a soli 26,99€ con 1 anno di Prime ... HTML.it

Con l’ampliamento della connessione ultraveloce, WINDTRE conferma il proprio impegno nel contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie ...anche grazie alla sua offerta fibra, si conferma come uno dei più scomodi concorrenti per marchi ben più integrati nel tessuto sociale come TIM, Vodafone o WindTre. (SmartWorld) State cercando ...