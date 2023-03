Whatsapp, lo strano codice che arriva come messaggio: stanno tentando di rubarvi l’account (Di giovedì 23 marzo 2023) Se mai dovesse capitarvi di ricevere uno strano codice per messaggio su Whatsapp, vi consigliamo di prestare la massima attenzione: significa che stanno cercando di rubarvi l’account. Whatsapp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto e, nonostante l’impegno rivolto alla tutela della privacy degli utenti, il rischio di essere raggirati è sempre dietro l’angolo. Gli hacker sono costantemente alla ricerca di utenti da imbrogliare così da poter accedere ai loro dati personali e appropriarsi dei loro account. Se mai dovesse succedervi di ricevere un particolare codice tramite messaggio, vi consigliamo di non prenderlo assolutamente sottogamba: vediamo per quale motivo. Whatsapp, lo ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 23 marzo 2023) Se mai dovesse capitarvi di ricevere unopersu, vi consigliamo di prestare la massima attenzione: significa checercando diè l’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto e, nonostante l’impegno rivolto alla tutela della privacy degli utenti, il rischio di essere raggirati è sempre dietro l’angolo. Gli hacker sono costantemente alla ricerca di utenti da imbrogliare così da poter accedere ai loro dati personali e appropriarsi dei loro account. Se mai dovesse succedervi di ricevere un particolaretramite, vi consigliamo di non prenderlo assolutamente sottogamba: vediamo per quale motivo., lo ...

