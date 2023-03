Vrsaljko dice basta | si ritira a 31 anni! Già deciso cosa farà dopo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 marzo 2023) Simemette decisamente un punto alla sua carriera da giocatore. Secondo quanto riportato da Goal, l’ex terzino dell’Inter ha giàsubito. FINE CARRIERA – Simeal calcio giocato. Il motivo sta nei numerosi problemi fisici che lo hanno tormentato nel corso della carriera e soprattutto nell’ultimo periodo. Lo scorso gennaio ha compiuto 31 anni, ma i problemi fisici lo hanno letteralmente tormentato. In carriera ha vestito le maglie di Atletico Madrid, Sassuolo e Genoa, oltre ovviamente Inter e Croazia. All’orizzonte lo aspetta una nuova carriera da procuratore sportivo. Fonte: Goal Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...