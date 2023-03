Volta a Catalunya 2023: Kaden Groves si impone nella volata di gruppo, decimo Velasco (Di giovedì 23 marzo 2023) Prima (e forse unica) volata di gruppo per la Volta a Catalunya 2023: nella quarta tappa con arrivo in quel di Sabadell si impone l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), al primo successo della stagione. Non cambia ovviamente nulla in chiave classifica generale con Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in testa a pari tempo con Remco Evenepoel. Cinque corridori hanno tentato l’avventura nella prima parte di gara: Nans Peters (AG2R Citroën), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Torstein Træen (Uno-X) e Roger Adrià (Equipo Kern Pharma). Il gruppo, gestito dalle compagini dei velocisti, ha lasciato un margine massimo di 2?, andando a ridurre il gap soprattutto sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Prima (e forse unica)diper laquarta tappa con arrivo in quel di Sabadell sil’australiano(Alpecin-Deceuninck), al primo successo della stagione. Non cambia ovviamente nulla in chiave classifica generale con Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in testa a pari tempo con Remco Evenepoel. Cinque corridori hanno tentato l’avventuraprima parte di gara: Nans Peters (AG2R Citroën), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Torstein Træen (Uno-X) e Roger Adrià (Equipo Kern Pharma). Il, gestito dalle compagini dei velocisti, ha lasciato un margine massimo di 2?, andando a ridurre il gap soprattutto sul ...

